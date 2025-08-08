Врач рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей

Врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей.

«Магнитные бури возникают из-за изменений магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Эти явления могут повлиять на различные приборы и технологии, о чем есть множество подтверждений. Однако когда речь идет о влиянии магнитных бурь на здоровье человека, ситуация усложняется», — отметила эксперт.

По ее словам, точных научных объяснений ухудшения самочувствия в период магнитных бурь пока нет, так как у человека нет известных рецепторов, которые бы реагировали на подобные явления.

Однако магнитные бури часто совпадают со сменой погоды, что может усиливать стресс у людей с хроническими заболеваниями. Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами: гипертония, стенокардия, перенес инфаркт или инсульт. Люди, имеющие проблемы с нервной системой (мигрень, эпилепсия, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона), также могут чувствовать изменения магнитного поля.

«При магнитных бурях уровень тревожности и кортизола в организме может повышаться, что ведет к обострению мигреней и депрессивных состояний. Может наблюдаться колебание артериального давления, возникают приступы стенокардии или аритмии, появляются слабость и головокружение. Все это способно привести к увеличению числа обращений за медицинской помощью», — подчеркнула доктор.

Чтобы легче справляться с магнитными бурями и их последствиями, медик советует снижать уровень стресса и тревожности, особенно во время изменения погоды. Вот несколько рекомендаций:

Контроль за артериальным давлением. Следите за состоянием и уменьшите потребление соли. Увеличьте количество выпиваемой чистой воды, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды.

Прием магния. Препараты магния могут помочь снизить уровень тревожности.

Основная терапия. Не забывайте о том лечении, которое назначил врач, следуйте его рекомендациям.

Избегайте нагрузки. Ограничьте тяжелые физические и эмоциональные нагрузки в период магнитных бурь.

Здоровье и питание. Исключите алкоголь, кофе и острую пищу из рациона.

Сон. Убедитесь, что спите не менее 8 часов в сутки.

Регулярные обследования. Проходите регулярные осмотры у врачей, чтобы вовремя замечать изменения в организме.

«При соблюдении этих простых рекомендаций, можно легче пережить магнитные бури и уменьшить их воздействие на здоровье», — подытожила Павлова.