Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей
Здоровье

8 августа, 17:05

2 мин.

Врач рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей

Мария Задорожная
Автор
Елена Павлова
Врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог
У девушки болит голова
Фото milorad kravic, iStock

Врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей.

«Магнитные бури возникают из-за изменений магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Эти явления могут повлиять на различные приборы и технологии, о чем есть множество подтверждений. Однако когда речь идет о влиянии магнитных бурь на здоровье человека, ситуация усложняется», — отметила эксперт.

По ее словам, точных научных объяснений ухудшения самочувствия в период магнитных бурь пока нет, так как у человека нет известных рецепторов, которые бы реагировали на подобные явления.

Однако магнитные бури часто совпадают со сменой погоды, что может усиливать стресс у людей с хроническими заболеваниями. Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами: гипертония, стенокардия, перенес инфаркт или инсульт. Люди, имеющие проблемы с нервной системой (мигрень, эпилепсия, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона), также могут чувствовать изменения магнитного поля.

«При магнитных бурях уровень тревожности и кортизола в организме может повышаться, что ведет к обострению мигреней и депрессивных состояний. Может наблюдаться колебание артериального давления, возникают приступы стенокардии или аритмии, появляются слабость и головокружение. Все это способно привести к увеличению числа обращений за медицинской помощью», — подчеркнула доктор.

Чтобы легче справляться с магнитными бурями и их последствиями, медик советует снижать уровень стресса и тревожности, особенно во время изменения погоды. Вот несколько рекомендаций:

  • Контроль за артериальным давлением. Следите за состоянием и уменьшите потребление соли. Увеличьте количество выпиваемой чистой воды, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды.
  • Прием магния. Препараты магния могут помочь снизить уровень тревожности.
  • Основная терапия. Не забывайте о том лечении, которое назначил врач, следуйте его рекомендациям.
  • Избегайте нагрузки. Ограничьте тяжелые физические и эмоциональные нагрузки в период магнитных бурь.
  • Здоровье и питание. Исключите алкоголь, кофе и острую пищу из рациона.
  • Сон. Убедитесь, что спите не менее 8 часов в сутки.
  • Регулярные обследования. Проходите регулярные осмотры у врачей, чтобы вовремя замечать изменения в организме.

«При соблюдении этих простых рекомендаций, можно легче пережить магнитные бури и уменьшить их воздействие на здоровье», — подытожила Павлова.

Магнитные бури в&nbsp;августе 2025: когда будут и&nbsp;как могут повлиять на&nbsp;здоровье.Магнитные бури в августе 2025 года: когда будут и как могут повлиять на здоровье
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Читайте далее
Врач объяснил, как правильно повысить уровень гемоглобина
Следующий материал
Врач объяснил, как правильно повысить уровень гемоглобина

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:15
Дерматолог назвала главные причины появления перхоти
15:45
Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида
12 ноя 20:55
Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
11 ноя 20:45
Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
10 ноя 18:00
Врач объяснил, почему каждый должен знать свою группу крови