Врач рассказала, что делать, если возникла аллергия на презервативы

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что нужно делать, если возникла аллергия на презервативы. «Если с анализами все в порядке, и, тем не менее, возникают неприятные ощущения при использовании латексных презервативов, могут быть и другие причины дискомфорта», — пояснила специалист. По ее словам, возможна аллергия на сам материал, из которого сделан презерватив, то есть на латекс, или перекрестная реакция на него же. «Ее способна давать сезонная аллергия, например, на деревья. С большей вероятностью реакция проявится, если вы используете ароматизированные презервативы», — предупредила врач.

Чтобы избежать проявлений аллергических реакций в этих случаях, Наталья Перова порекомендовала использовать безлатексные презервативы. «К счастью, их сейчас много на рынке. А состав можно прочитать как на упаковке, так и в свободном доступе в интернете», — резюмировала эксперт.

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