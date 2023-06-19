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Сегодня, 12:45

Врач рассказала, чем опасен токсикоз во время беременности

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Токсикоз у беременной.
Фото Freepik/yanalya

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», чем опасен токсикоз во время беременности. «Последствия токсикоза для матери и ребенка зависят от степени осложнений. Первая степень протекает естественно, часто проявляется только утренней тошнотой и, по сути, безвредна. Вторая в ряде случаев не опасна, к 14 неделям при нормальном течении симптомы исчезают. Третья стадия — самая опасная для здоровья плода и женщины. Сопровождается истощением и обезвоживанием», — предупредила медик.

По словам Марии Филатовой, при тяжелом течении токсикоза могут возникнуть отек легких, почечная и сердечная недостаточность, задержка развития плода, плацентарная недостаточность (на поздних сроках беременности), риск преждевременных родов. «На фоне истощения женщина может даже впасть в кому. К сожалению, токсикоз у беременных не всегда протекает в легкой форме. При нарастании негативных симптомов пропорционально возрастает и риск осложнений. В крайне редких ситуациях тяжелый токсикоз может стать поводом для прерывания беременности по медицинским показаниям», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, как выбрать спортивную нагрузку во время беременности.

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Медицина
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