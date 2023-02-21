Врач рассказал, за какое время из-за алкоголя может развиться цирроз печени

Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что цирроз печени может развиться всего за 5 лет. Для этого достаточно каждую пятницу выпивать по бокалу вина. Ускорить процесс, по словам врача, могут лишний вес — предвестник жирового гепатоза, а также сахарный диабет, даже в легкой форме. «У друга, который стройный, спортивный, такое же количество алкоголя может не привести к циррозу», — подчеркнул гепатолог.

Как отметил Дмитрий Монахов, при «жировом гепатозе» у пациента еще остается шанс предотвратить цирроз печени, благодаря возможности этого органа самовосстанавливаться. Для этого важно постоянно контролировать состояние печени, резюмировал врач.

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