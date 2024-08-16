Врач рассказал, в каких случаях оспа обезьян опасна для жизни

В Демократической Республике Конго зафиксировали вспышку вируса оспы обезьян. Также очаги инфекции обнаружили в соседних Руанде, Бурунди и Кении. Чтобы пресечь быстрое распространение оспы обезьян, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Угрожает ли эта болезнь россиянам и в каких случаях она смертельно опасна, эксклюзивно для «СЭ» рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров.

«Существует множество видов оспы, которые распространены среди животных. Но самой опасной считается натуральная оспа, которая когда-то унесла миллионы жизней. Это страшный вирус, летальность которого достигает 30%. Кроме того, он переносится очень мучительно и обезображивает тело — остаются глубокие рубцы», — объяснил эксперт.

По словам доктора, оспа обезьян близка к натуральной. Поэтому опасения ВОЗ, что вирус может трансформироваться в более опасную форму, вполне обоснованы.

«Оспа обезьян может стать смертельно опасной для людей с ослабленным иммунитетом. При этом между Россией и странами Африки сейчас налаживается туристический поток, поэтому угроза заноса вируса обезьян в Россию, конечно, есть. И единственный верный вариант спасения — вакцинация и соблюдение мер профилактики», — подытожил медик.