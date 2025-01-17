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Врач рассказал, с какими заболеваниями нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Здоровье

Сегодня, 17:10

2 мин.

Врач рассказал, с какими заболеваниями нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Крещенский прорубь
Фото Koszubarev, iStock
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Врач высшей категории Александр Горячев в эксклюзивном разговоре с «СЭ» назвал болезни, с которыми нельзя окунаться в прорубь на Крещение.

«Если вы не занимаетесь контрастным купанием на регулярной основе, моржеванием, обязательно изучите все риски и противопоказания. Окунание в ледяную воду — это серьезное испытание для организма», — сказал эксперт.

Доктор предупредил, что крещенское купание категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, аритмией, ишемической болезнью сердца, склонностью к тромбообразованию, перенесенным инфарктом или инсультом. Запрещены крещенские купания лицам с гипертонией и гипотонией.

«При окунании в ледяной водоем в организме человека происходит сильнейший выброс адреналина. Это приводит к учащенному сердцебиению. А резкий перепад температуры легко может стать причиной спазма сосудов», — отметил врач.

Также стресс из-за резкого охлаждения приводит к скачкам уровня глюкозы в крови. Поэтому людям с сахарным диабетом тоже не стоит окунаться в крещенскую прорубь.

Еще один запрет — наличие бронхо-легочных болезней, недугов лор-органов и предрасположенности к ним. Если вы страдаете хроническим бронхитом, астмой или недавно перенесли пневмонию, гайморит либо отит, забудьте про крещенскую традицию.

«Не стоит рисковать, если имеются воспалительные заболевания мочеполовой системы: простатит, цистит, уретрит. Холод и стресс для неподготовленного иммунитета губительны. Также напоминаю, что прыгать в прорубь, пить алкоголь и окунаться с признаками ОРВИ и простуды просто опасно для жизни!», — подытожил Горячев.

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