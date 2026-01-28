Врач рассказал, признана ли хиропрактика официальной медициной

Заведующий нейрохирургическим отделением и врач-нейрохирург Ренат Нурмухаметов в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в России хиропрактика не имеет официального медицинского статуса и не относится к доказательной медицине.

Хиропрактика — направление альтернативной медицины, которое уделяет особое внимание позвоночнику. Ее сторонники считают, что многие болезни вызваны «подвывихами» позвонков, сдавливающими нервы. При коррекции опорно-двигательного аппарата хиропрактики применяют жесткие щелчковые техники.

В отличие от хиропрактики, остеопатия в России имеет полноценное образование, а мануальные терапевты получают квалификацию после переподготовки. В США и Европе хиропрактики также не считаются врачами в полном смысле слова.