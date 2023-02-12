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Сегодня, 10:35

Врач рассказал, помогает ли кокосовое масло решить проблемы с кожей

Ольга Стрельникова
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Фото jcomp/Freepik

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков, рассказывая в одном из недавних материалов о способах, с помощью которых Лили Коллинз сохраняет молодость и свежесть кожи, упомянул кокосовое масло. По словам специалиста, оно действительно помогает решить ряд проблем. Кокосовое масло омолаживает и замедляет старение, увлажняет и питает кожу, придавает ей сияние, убирает сухость и шелушения, защищает от воздействия УФ-лучей. «Считается, что кокосовое масло увлажняет и обеззараживает кожу, но на самом деле эффект здесь индивидуальный, — пояснил Рустем Садыков. — Оно также может сушить или вызывать чрезмерную работу сальных желез. Более того, внешнее воздействие кремов и масел не имеет длительного эффекта. Все-таки молодость идет изнутри», — заключил эксперт."

О массаже эфирными маслами и горячими камнями, об использовании нефритового массажера для красоты и молодости кожи, а также других секретах Лили Коллинз можно прочитать в полной версии материала в «СЭ».


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