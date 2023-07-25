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Сегодня, 15:20

Врач рассказал о разнице вирусного и бактериального менингита

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Головная боль во время болезни.
Фото Freepik/freepik

22 июля врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал случаи заражения вирусным и бактериальным менингитом. «Менингит — это воспаление мозговой оболочки, он бывает двух видов по возбудителю. Первый — вирусный, так называемый серозный. Он легкий, переносится в основном фекально-оральным путем. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа», — пояснил специалист.

Тяжелый менингит, по его словам, гнойный, бактериальный. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке и у большинства людей никак не проявляется, при этом при кашле и чихании человек заражает тех, с кем общается. «Реже заболевание протекает в форме насморка, боли в горле — как простуда. А у некоторых людей возбудитель менингита проникает в мозг, вызывает тяжелейшее воспаление с потерями сознания, судорогами, спазмами и приводит к инвалидности и даже смерти», — заявил Владислав Жемчугов.

Руководитель Центра изучения боли, врач-невролог, алголог клиники академика Ройтберга Анна Терехова рассказала, что признаком менингита может служить головная боль. «Выраженная головная боль, сопровождающаяся высокой температурой и тошнотой, а также фото- и фонофобией, может быть симптомом менингита. При этом характерно усиление головной боли при наклоне головы вперед, когда человек лежа пытается прикоснуться к груди подбородком, появление ригидность (спазмированность) затылочных мышц», — заключила специалист.

Ранее, 13 июля, мы рассказывали, как защититься от менингококкового менингита.

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Медицина
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