Врач рассказал о пользе утренней гимнастики

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как утренняя зарядка влияет на наш организм.

По его словам, легкая гимнастика по утрам повышает стрессоустойчивость, запускает в организме обменные процессы и активизирует клетки головного мозга.

«Утренняя зарядка также положительно влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы, способствует укреплению иммунитета», — отмечает специалист.

Кроме того, врач предупреждает об опасности, которую в себе таит малоподвижный образ жизни.

«Лишний вес, скачки давления, варикозное расширение вен, диабет — вот лишь некоторые распространенные проявления недостатка физической активности», — говорит эксперт.

Александр Горячев советует делать утреннюю разминку каждый день в течение 10 минут.

«Махи руками и ногами, прыжки и бег на месте — отличные утренние упражнения. Они повышают тонус мышц и ускоряют кровообращение», — подытожил медик.



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