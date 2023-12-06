Врач рассказал о новой болезни вейперов

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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал о болезни вейперов и любителей «электронок». Ее называют EVALI — E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, что означает «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет».

По словам эксперта, это неинфекционное респираторное заболевание схожее с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. К симптомам EVALI относятся:

повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе;

одышка, боли в груди, кашель;

проявление болезни желудочно-кишечного тракта (вплоть до рвоты и диареи, сильные боли в животе);

тахикардия и гипоксия;

повышенное содержание лейкоцитов в крови.

«Отдельные симптомы похожи на проявления совершенно разных болезней — от сердечно-сосудистых заболеваний до патологий желудочно-кишечного тракта, от ревматических заболеваний до онкологии», — подчеркивает врач.

Как отмечает доктор, единственный способ не стать жертвой EVALI — это отказ от парения вейпов и использования электронных сигарет. Особенно они вредны для несовершеннолетних и будущих мам.

Сахаров предупреждает, что при наличии вышеперечисленных симптомов следует не игнорировать проблему, а незамедлительно обращаться к врачу.