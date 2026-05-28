Врач рассказал о главных опасностях бега

Врач-терапевт Артем Мацола в разговоре с РИАМО рассказал о тревожных признаках, которые могут возникнуть после бега.

По словам специалиста, резкая слабость, потемнение в глазах и ощущение «ватных» ног могут указывать на падение уровня сахара в крови. Чтобы избежать этой проблемы, врач рекомендует брать с собой на пробежку один-два углеводных геля.

Мацола подчеркнул, острая боль во время или сразу после бега, — повод сразу обратиться к ортопеду или спортивному врачу. Кроме того, важно не забывать о профилактике перегрева: пить достаточно воды, надевать кепку в жаркую погоду и выбирать для пробежки теневые маршруты, чтобы избежать солнечного удара.

Если же плохое самочувствие появляется спустя несколько часов после тренировки, это может сигнализировать о более серьезных проблемах, в том числе о заболеваниях печени. В таком случае необходимо пройти полное медицинское обследование.