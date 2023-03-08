Врач рассказал, можно ли тренироваться при легкой простуде

Врач по спортивной медицине Николай Бувалин в ТГ-канале проекта «Спортивные выходные» рассказал, можно ли заниматься спортом, пока болеешь ОРВИ.

«Лучше не заниматься физическими упражнениями во время простуды», — порекомендовал специалист. Николай Бувалин отметил, что крайне важно в этот период проследить за тем, чтобы ослабленный организм получал необходимое количество витаминов, микро- и макроэлементов с пищей. Также, по словам врача, следует выпивать достаточное количество воды и соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее мы рассказывали, как можно быстро сбить повышенную температуру.