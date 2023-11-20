Врач рассказал, можно ли лечиться БАДами
В беседе с «СЭ» врач-токсиколог Алексей Водовозов объяснил, чем БАДы отличаются от лекарств и можно ли ими лечиться.
Как утверждает эксперт, лекарственные средства проходят длительный испытательный путь: сначала их тестируют на животных, а после проверяют, не вызывают ли они каких-либо побочных эффектов у человека. С БАДами такого не происходит, их регистрируют в Институте питания и отправляют в продажу как добавку к пище.
Если лечащий врач рекомендует пациенту БАДы вместо лекарственных препаратов, стоит усомниться в его профессионализме, считает Водовозов.
«БАДы можно принимать, когда вам по каким-то непонятным причинам хочется добавить в рацион флавоноиды или танины. Запретить этого не может никто», — объясняет доктор.
Медик подчеркивает, что при лечении и профилактике заболеваний биологически активные добавки абсолютно бесполезны.
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