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Врач рассказал, какие заболевания могут неожиданно обостриться весной
Здоровье

Сегодня, 11:45

1 мин.

Врач рассказал, какие заболевания могут неожиданно обостриться весной

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка заболела
Фото PixelsEffect/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров отметил, что к весне иммунитет человека снижается. Это связано с тем, что зимой мы мало двигаемся, возникает авитаминоз, организм испытывает нехватку солнечного света.

«Чаще всего весной распространяются простудные заболевания, цистит и заболевания носоглотки, например гайморит. Кроме того, сильные перепады температур создают прекрасные условия для распространения ОРВИ», — отметил эксперт.

По словам доктора, весной обостряются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск развития инсультов, инфарктов. Люди, страдающие перепадами артериального давления, острее чувствуют общее недомогание, усталость, у них часто возникают головные боли и головокружения.

«Иногда весной о себе напоминают остеохондрозы, дерматиты, различные заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно гастрит», — подчеркнул врач.

Кроме того, из-за изменения циркадных ритмов и гормональных перестроек обостряются хронические психические патологии. Люди с такими заболеваниями могут испытывать повышенное чувство тревоги, беспокойство, не могут адекватно оценить происходящие вокруг ситуации.

«Также не стоит забывать про аллергии, которые возникают с началом цветения растений и деревьев», — заключил специалист.

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