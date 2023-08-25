Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:00

Врач рассказал, какие дополнительные прививки стоит сделать ребенку

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ребенку делают укол.
Фото Freepik/freepik

25 августа в беседе с изданием «Газета.Ру» врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов рассказал, какие прививки стоит сделать ребенку, помимо 11 обязательных. Так, прививка от гепатита А не относится к обязательным, но избавит ребенка от длительного периода болезни, снизит ее тяжесть и риск развития осложнений, таких как менингококковая инфекция или бактериальный менингит. «Прививка делается однократно лицам в возрасте от двух до 55 лет. Вакцинация детей до двух лет, как правило, проводится в два этапа с интервалом не менее трех месяцев. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации может проводиться однократная ревакцинация», —пояснил специалист.

Кроме того, стоит сделать прививку от клещевого энцефалита. Он способен вызвать воспаление головного мозга, при этом в хронической форме нарушения со стороны центральной нервной системы начинают прогрессировать. «Прививку можно делать детям начиная с 12 месяцев. Обычно вакцинация состоит из трех этапов, ревакцинация проводится через три года. Прививаться от клещевого энцефалита можно круглогодично, но нужно помнить, что стойкий иммунитет вырабатывается только через две недели после введения второй дозы вакцины», — резюмировал Роман Иванов.

Ранее, 18 июля, врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, как защититься от гепатита А.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Дети
Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кардиолог назвал главный симптом атеросклероза
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости