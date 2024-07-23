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Врач рассказал, как защититься от церкариоза — зуда купальщика
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от церкариоза

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Пирс в пруду
Фото mvburling/istockphoto.com
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В России участились случаи заражения церкариозом — «зудом купальщика». В связи с этим эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от заболевания.

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«Церкариоз — это острое паразитарное заболевание, возникающее при поражении кожи церкариями — личинками плоских червей. Чаще всего они живут на водоплавающих птицах, особенно на утках. Церкарии прикрепляются к поверхности кожи человека, вызывают сильные высыпания и зуд, которые проявляются уже через 30-40 минут после купания», — объяснил эксперт.

Через несколько часов появляются красные пятна с красными точками в центре. Потом они могут превратиться в болезненные волдыри. Также повышается температура — до 38-40 °С. В тяжелых случаях через несколько дней могут появиться бессонница, сухой кашель и головокружение. Как правило, болезнь проходит через 7-10 дней, а сыпь — через 2-3 недели.

«Чтобы избежать заражения «зудом купальщика», следует выбирать предназначенные для купания места. Стоячие водоемы, особенно с обильной растительностью, не место для отдыха. Еще не стоит заходить в воду, где плещутся утки. После купания обязательно нужно промыть открытые участки тела чистой водой, а одежду постирать», — сказал доктор.

При заражении церкариозом медик рекомендует обратиться за помощью к врачу.

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