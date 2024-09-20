Врач рассказал, как защитить организм от ОРВИ

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от ОРВИ.

«Острая респираторная вирусная инфекция — это общий термин для обозначения самой распространенной в мире группы заболеваний дыхательных путей и легких, вызываемых вирусами более 200 видов», — отметил эксперт.

Доктор подчеркнул, что практически у всех ОРВИ, в том числе и ковида, схожая картина течения болезни. Существенные различия наблюдаются лишь в последствиях. Именно поэтому очень важно не ставить себе диагноз самостоятельно и в профилактических целях принимать антибиотики или другие противомикробные средства. Так можно только навредить организму.

Чтобы защититься от ОРВИ, Сахаров рекомендует вакцинироваться, так как вероятность, что вакцинированный человек заболеет, минимальна. При этом болезнь, даже если она случится, пройдет в легкой форме, без развития осложнений.

«Остерегайтесь заболевших людей. Если рядом с вами кто-то чихает, кашляет или шмыгает носом, вполне вероятно, что у этого человека инфекция. Нужно отойти от него на 5-7 метров. Не забывайте носить и менять маску. Чтобы не заразиться, нужно стараться использовать средства индивидуальной защиты. Особенно, в общественном транспорте и в местах массового скопления людей», — добавил медик.

Если «подозрительных» контактов избежать не удается, специалист советует промывать нос и полоскать рот. Для этого можно использовать изотонический раствор, приготовленный самостоятельно, — из расчета 1 г соли на 100 мл воды.

«Правильно питайтесь и принимайте витамины, но с назначения врача. Забудьте про фастфуд, не злоупотребляйте сладким и соленым. Максимально ограничьте потребление рафинированных продуктов. Пейте больше чистой воды. От сладкой газировки лучше полностью отказаться. И ешьте как можно больше фруктов и овощей, богатых природными микроэлементами», — сказал врач.

Кроме того, важно соблюдать правила личной гигиены — тщательно мыть руки с мылом или протирать их влажными антибактериальными салфетками, регулярно протирать пыль и проводить влажную уборку в доме.

«Ведите активный образ жизни. Регулярная физическая нагрузка, занятия спортом укрепляют иммунитет и повышают шансы в борьбе с простудой и вирусами. Откажитесь от алкоголя и курения. Помните, эти убийцы здоровья являются причиной многих заболеваний, в том числе, ОРВИ, снижают работоспособность, резко сокращают продолжительность и качество жизни», — подытожил медик.