Врач рассказал, как восстановить нервную систему в праздники
Здоровье

3 января, 17:00

1 мин.

Врач рассказал, как восстановить нервную систему в праздники

Кристина Гергис
Автор
Девушка медитирует в позе лотоса
Фото Jacob Wackerhausen, iStock

В быстром ритме городов нервная система каждый день подвергается испытаниям. Праздники — отличное время, чтобы замедлиться, восстановиться и почувствовать спокойствие. Главврач Университетской клинической больницы № 5 Алексей Коваленко дал комментарий Осторожно Media, в котором объяснил, как вернуться к гармоничному состоянию.

По словам доктора, самый простой и доступный способ — прогулки на свежем воздухе: «Даже час такого занятия снижает уровень стресса, разгружает нервную систему и помогает мозгу выйти из постоянного напряжения. Это самый простой и при этом самый недооцененный способ восстановиться».

Также эксперт посоветовал попробовать ароматерапию. Эфирные масла и глубокое дыхание благотворно влияют на работу нервной системы и помогают быстро снять стресс.

Еще один эффективный метод — теплая ванна или душ. Такой отдых переключает тело и мозг в режим восстановления. «Эффект можно усилить: морская соль помогает снять общее напряжение, магниевые соли — расслабить мышцы, хвойные или лавандовые добавки облегчают засыпание», — резюмировал специалист.

Советы и рекомендации
