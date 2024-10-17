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Врач рассказал, как улучшить самочувствие офисным сотрудникам
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Врач рассказал, как улучшить самочувствие офисным сотрудникам

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Офисные работники
Фото shironosov, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев заявил, что короткие прогулки во время обеденного перерыва могут значительно улучшить физическое и психическое здоровье офисных сотрудников.

«Каждый из нас знает, что длительное сидение ведет к различным проблемам со здоровьем, таким как повышенное давление и увеличение массы тела. Простой выход на свежий воздух на 10-15 минут может стать отличным способом снизить эти риски», — отметил эксперт.

По словам врача, прогулки способствуют улучшению циркуляции крови, а также помогают снять физическое и психологическое напряжение.

«Когда сотрудники выходят на улицу, они не только разминаются, но и имеют возможность отвлечься от рабочих задач. Это значительно повышает их продуктивность в дальнейшем», — добавила доктор.

Также Горячев порекомендовала проводить небольшие разминки в офисе, чтобы дополнительно активизировать мышцы.

«Если у вас нет возможности выйти на улицу, потянитесь, сделайте повороты туловища или просто пройдитесь по офису. Ваше тело скажет вам спасибо», — резюмировал эксперт.

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