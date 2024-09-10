Врач рассказал, как уберечься от тяжелой формы энцефалита

В России распространяется тяжелая форма клещевого энцефалита. Об этом заявил иммунолог Михаил Болков в беседе с «Известиями». Случаи эндемичного для Дальнего Востока и Сибири вируса уже зафиксированы на западе страны. При этом некоторые специалисты уверяют, что заразиться опасным недугом можно даже в Александровском саду у Красной площади.

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о возможных причинах распространения такой формы клещевого энцефалита и способах защиты от него.

«Причин распространения болезни может быть множество. Это может быть связано с климатическими изменениями или увеличением туристического потока внутри страны. При этом многие не осознают всей опасности тяжелых форм клещевого энцефалита. А вирус тем временем поражает спинной и головной мозг, есть случаи инвалидности», — отметил эксперт.

По его словам, для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Недуг проявляет себя рядом характерных симптомов, так у заболевших отмечается лихорадка, интоксикация, неврологические нарушения.

Чтобы защититься от укуса клеща, доктор рекомендует отправляться на природу в приспособленной одежде. Например, надеть рубашку с длинным рукавом и закрепить ее у запястий резинкой, затем заправить в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею лучше закрыть косынкой. Для защиты от паразитов также лучше воспользоваться репеллентами — ими следует обработать открытые участки тела и одежду.



«Что касается прививок, то они проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них. Это могут быть туристы, лица, выезжающие на отдых на садово-огородные участки, строительные бригады. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию», — отметил медик.



Сахаров добавил, что в случае обнаружения клеща на теле необходимо незамедлительно обратиться в травматологический пункт, чтобы снять его. Затем следует сдать кровь и паразита на клещевые инфекции. Дальнейшую тактику лечения подскажет врач.