Врач рассказал, как уберечь себя от обморожений и падений зимой

Впереди зима, а значит, наступит время холодных ветров, минусовой температуры и гололеда. Где-то уже во всю бушуют эти погодные явления, поэтому вопрос защиты себя и здоровья очень актуален. Эксклюзивно для «СЭ» специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров рассказал, как одеваться в холод и уберечь себя от обморожений и падений.

Как отмечает эксперт, в первую очередь необходимо утеплиться. В этом нет ничего сложного, стоит запомнить всего лишь три базовых правила: многослойность, материал одежды, влияние погодных условий.

«Несколько слоев одежды помогают сохранить тепло и отвести лишнюю влагу от тела. Особенно это касается туловища. Именно его недостаточное утепление часто становится причиной обморожения конечностей, так как организм вынужден бросать все ресурсы на обогрев жизненно важных органов», — подчеркивает доктор.

Кроме того, врач советует отказаться от хлопка, а предпочтение отдать качественной синтетике и шерсти. А одежду подбирать с учетом типа активности и погодных условий.

В среднем за зимний период из-за гололеда на тротуарах и во дворах получают травмы около 7-8 тысяч человек. Поэтому медик рекомендует внимательно смотреть под ноги и выбирать обувь с нескользящей подошвой.

«Если вы упали, отследите ощущения. При резкой нестерпимой боли возможен перелом. Обязательно обратитесь в травмпункт. Если случился вывих, то немного согните конечность и зафиксируйте ее платком, шарфом, ремнем. Ни в коем случае не вправляйте вывих самостоятельно, это может делать только медработник!», — предупреждает Сахаров.

Что касается обморожений и переохлаждений. Если случилось общее переохлаждение организма, человека необходимо переместить в обогреваемое помещение и напоить теплым сладким чаем.

«Не следует отправлять пострадавшего под горячий душ, согревание должно быть постепенным», — отмечает эксперт.

При обморожении врач советует в качестве первой помощи закрыть пораженный участок теплой сухой тканью и следить за его состоянием.

«Для обморожения характерны покалывания, пощипывания или белизна кожных покровов. Если в процессе согревания участок кожи покрывается пузырями или сине-багровыми, иногда даже черными, пятнами, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью», — подытожил специалист по медицинской профилактике.