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Врач рассказал, как сохранить здоровье печени
Здоровье

Сегодня, 21:45

1 мин.

Врач рассказал, как сохранить здоровье печени

Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Мария Маковей
Автор
Девушка держит макет печени
Фото SewcreamStudio/istockphoto.com
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Печень — это самая крупная железа, которая располагается в правом подреберье и состоит из двух основных долей. Она очищает кровь от микроорганизмов, токсинов, аллергенов, образовывает белки крови, гормоны, ферменты холестерина, участвует в синтезе желчи. О том, как сохранить здоровье печени, и о причинах развития заболеваний самого большого органа человека эксклюзивно для «СЭ» рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров.

«При патологиях печень может увеличиваться в размерах, что вызывает ощущение тяжести в животе. Нарушается отток желчи, который необходим для нормального переваривания жиров. Все это приводит к появлению рвоты, тошноты, взудию живота и диареи», — объясняет эксперт.

По словам доктора, больная печень не справляется с очистительной функцией и в организм начинают проникать токсины, которые приводят к недомоганию и слабости. При попадании в кровь желчных кислот возникает зуд.

«Желтушность кожи и слизистых при патологиях печени связана с увеличением уровня билирубина. Нарушение синтеза альбуминов (белка) приводит к появлению отеков», — добавляет медик.

Как отмечает врач, чтобы уберечь печень, необходимо соблюдать ряд очень простых правил:

  • своевременно вакцинироваться от гепатита А и В;

  • рационально питаться;

  • заниматься спортом;

  • использовать индивидуальные средства гигиены;

  • отказаться от алкоголя и наркотиков.

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