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Врач рассказал, как сохранить работоспособность осенью
Здоровье

Сегодня, 18:45

2 мин.

Врач рассказал, как сохранить работоспособность осенью

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Работа
Фото PeopleImages/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как сохранить работоспособность в осенний сезон.

По его словам, осенью некоторые люди могут заметить, что у них снижается интерес к повседневным делам, постоянно хочется спать днем, повышается тяга к высокоуглеводной и калорийной пище, возникает постоянная усталость. Это связано с уменьшением светового дня и изменениями в суточных ритмах, характерных для смены сезона.

«Чтобы сохранить работоспособность осенью, важно соблюдать базовые правила ЗОЖ. Ложитесь спать не позже 23.00. При этом спать нужно в прохладном, тихом и темном помещении. Продолжительность сна должна составлять не менее 7-8 часов», — отметил эксперт.

Также врач рекомендует увеличить количество физической активности. Это могут быть вечерние прогулки продолжительностью 40-60 минут. Важно скорректировать питание. Осенью рацион должен быть богат продуктами с высоким содержанием витаминов А, С, Е, группы В, цинка и кальция.


«Овощные салаты, первые и вторые блюда с клетчаткой поднимут настроение в пасмурную погоду. Обязательно добавьте в тарелку белок и цельнозерновые гарниры. Отличный вариант — рыба на пару и киноа, булгур и запеченная куриная грудка. Обязательно салат из свежих овощей с добавлением оливкового масла. Не забывайте и про питьевой режим», — объяснил доктор.

Кроме того, медик рекомендует пройти медицинское обследование. Оно необходимо не только для того, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний, но и для определения уровня витамина D. Именно он влияет на способность человека противостоять различным заболеваниям и играет важную роль в синтезе серотонина.

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