Врач рассказал, как избежать обострения сердечно-сосудистых заболеваний

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как избежать обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, люди, страдающие болезнями сердца и сосудов, органов дыхания и суставов, особенно уязвимы в период температурных перепадов.

«Резкие температурные колебания, влажность не приносят дискомфорта здоровым людям. А пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, патологиями дыхательной системы и болезнями суставов могут почувствовать ухудшение самочувствия», — отметил доктор.

Как объяснил врач, пациенты с недугами сердца и сосудов входят в особую группу риска, поэтому им на постоянной основе нужно следить за здоровьем — измерять давление и принимать назначенные лекарства.

«Важно облегчить нагрузку на организм — наладить питание, убрать из рациона вредную и жирную пищу. Необходимо исключить алкоголь и сигареты. Не стоит забывать и про умеренную физическую активность», — добавил эксперт.

Также медик рекомендует следить за показателями веса, так как избыточная масса тела оказывает сильнейшую нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, длительные стрессовые состояния приводят к выработке организмом адреналина, из-за которого повышается густота крови, что увеличивает риск развития тромбообразования. Поэтому важно минимизировать влияние стресса на организм.

«Не забывайте о прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Ведь они помогают как можно раньше выявить заболевание и скорректировать факторы риска его развития», — заключил Сахаров.