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Врач рассказал, как группа крови влияет на состояние здоровья
Здоровье

Сегодня, 17:45

2 мин.

Врач рассказал, как группа крови влияет на состояние здоровья

Мария Задорожная
Автор
Мужчина сдает кровь
Фото gorodenkoff, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман рассказал, на что влияет группа крови и правда ли, что по группе крови можно предугадать предрасположенность к тем или иным болезням.

«Есть несколько типов групп крови: I группа (0), II группа (А), III группа (В), IV группа (АВ). Каждая из них имеет определенный набор белков. Они называются антигенами и влияют на совместимость крови. У второй группы — антиген A, у третьей — антиген B, у четвертой есть оба, а у первой — ни одного», — сказал врач.

По словам эксперта, при переливании важно учитывать совместимость групп крови. Например, люди с I группой могут быть универсальными донорами, но принимают кровь только собственной группы. А носителям четвертой можно вводить любую кровь, но брать только для человека с такой же группой. II и III группы способны принимать кровь только от людей с I, II и III группой.

Доктор подчеркнул, что вопреки многим убеждениям группа крови не может быть связана с развитием тех или иных болезней.

«Да, существуют десятки исследований, которые утверждают обратное. Например, ученые из Гарварда выяснили, что вероятность заболеваний сердца у людей с четвертой группой крови на 23 процента выше, чем у других. Также утверждается, что люди со второй и третьей группами крови склонны к развитию тромбозов. При этом сами ученые зачастую подтверждают, что результаты неточные», — объяснил специалист.

По словам Павла, группа крови — это маркер, предопределенный генетикой. Всего у человека 20-25 тысяч генов. Доказать, что именно один из них влияет на развитие болезней, практически невозможно, как и достоверно оценить воздействие других 20 тысяч генов.

«Правильное питание, физическая активность и здоровый образ жизни в целом играют большую роль в поддержании здоровья, чем генетические особенности, такие как группа крови», — подытожил медик.

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