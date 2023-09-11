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11 сентября, 00:00

Врач рассказал, как часто нужно проверять уровень холестерина

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Фото istockphoto.com

Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал россиянам регулярно проверять уровень холестерина в крови. По словам специалиста, сдавать анализы нужно даже при отсутствии каких-либо симптомов.

«Анализ на холестерин обычно рекомендуется сдавать всем людям после 40 лет, даже если у них нет никаких проблем с давлением и высоким сахаром, а также отсутствуют наследственные предрасположенности к повышенному холестерину. При нормальном уровне холестерина анализы можно сдавать раз в год», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Однако, если пациенты употребляют препараты для снижения уровня холестерина, то проверят его нужно ежемесячно.

Ранее эксперты назвали три простых продукта на завтрак, помогающих снизить холестерин.

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