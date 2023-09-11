Врач рассказал, как часто нужно проверять уровень холестерина
Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал россиянам регулярно проверять уровень холестерина в крови. По словам специалиста, сдавать анализы нужно даже при отсутствии каких-либо симптомов.
«Анализ на холестерин обычно рекомендуется сдавать всем людям после 40 лет, даже если у них нет никаких проблем с давлением и высоким сахаром, а также отсутствуют наследственные предрасположенности к повышенному холестерину. При нормальном уровне холестерина анализы можно сдавать раз в год», — приводит слова эксперта «Москва 24».
Однако, если пациенты употребляют препараты для снижения уровня холестерина, то проверят его нужно ежемесячно.
Ранее эксперты назвали три простых продукта на завтрак, помогающих снизить холестерин.
Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!