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Врач рассказал, для кого уборка снега может быть опасна
Здоровье

13 января, 18:45

1 мин.

Врач рассказал, для кого уборка снега может быть опасна

Кристина Гергис
Автор
Уборка снега
Фото mladenbalinovac, iStock

Первый месяц 2026 года запомнился жителям России колоссальным количеством снега. Многие вынуждены брать в руки лопату и расчищать проход к входу в дом или парковочное место для автомобиля. В беседе с АиФ врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин предупредил, для кого уборка снега может быть опасна.

В первую очередь, это занятие представляет серьезную опасность для людей с заболеваниями сердца. Для них такая физическая нагрузка может иметь трагические последствия. Пожилые люди также находятся в группе риска, однако при соблюдении определенных мер предосторожности для них это не будет критично. Врач предупреждает: стоит выполнять работу медленно и осторожно, без перенапряжения.

«Нельзя поднимать большие объемы снега, потому что поясница может не выдержать. К уборке снега надо подходить разумно, как к физическому труду, не превышая своих физиологических возможностей», — заключил эксперт.

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