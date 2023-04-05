Врач рассказал, что нужно делать при ушибе мизинца

Врач-травматолог ортопед, кандидат медицинских наук Александр Карандин рассказал «СЭ», что нужно делать, если вы ушибли мизинец. «Ушиб пальца на ноге — это совсем не опасно. Скорее больно и обидно. Важно не перепутать ушиб с переломом или вывихом, при которых палец может остаться деформированным и привычную обувь станет некомфортно носить», — предупредил медик. При сильных травмах пальца может произойти смещение отломков.

Верный признак серьезной травмы пальца, по словам Александра Карандина, это синяк, который обозначает, что произошло кровотечение из сосуда, разорванного вместе с поврежденной костью или связками. «При деформации мизинца нужно обратиться к травматологу, чтобы вправить поврежденный палец, а затем зафиксировать», — пояснил врач.

Чтобы как можно быстрее вылечить такую травму, Александр Карандин порекомендовал примотать палец пластырем к соседнему на три недели и регулярно (до пяти раз в день) охлаждать льдом по полчаса. «Если болит сильно, иногда можно снимать повязку и наносить противовоспалительный гель. При травмах пальца не нужно накладывать гипс», — резюмировал эксперт.

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