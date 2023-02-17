Врач рассказал, что нужно делать, если заложило уши

Врач высшей категории, оториноларинголог клиники академика Ройтберга Игорь Маневич эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что заложенность ушей хотя бы несколько раз в жизни по тем или иным причинам ощущал каждый. «Если она не связана с серьезными заболеваниями, то неприятные ощущения в скором времени пройдут сами по себе. Однако, если эти ощущения сохраняются долгое время, нужно узнать, что их спровоцировало», — пояснил специалист.

Как правило, заложенность в ушах возникает по безобидным причинам. Например, во время взлета и посадки самолета. Снять ее Игорь Маневич порекомендовал одним из следующих способов: «Используйте жвачку или конфету, выпейте воды. Или несколько раз надавите ладонями на уши. Или же раскройте рот и изобразите зевание. Также можно попробовать несколько раз выдвинуть вперед нижнюю челюсть, и заложенность пройдет», — рассказал оториноларинголог.

Если ощущение заложенности связано с попаданием воды в ухо, чтобы убрать ее, приложите ухо к плечу и попробуйте попрыгать. Или же можно лечь на бок на сторону заложенного уха и подождать, пока вода выйдет. «Имейте ввиду, что при заложенности ушей ни в коем случае нельзя использовать ватные палочки!» — подчеркнул Игорь Маневич.

Причиной заложенности ушей, по словам врача, может быть серная пробка, отит, ОРВИ или грипп, аллергия, сосудистые заболевания и даже новообразования в мозге. «Поэтому заниматься самолечением не следует. Если проблема повторяется, лучше обратиться к врачу», — резюмировал Игорь Маневич.