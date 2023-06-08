Врач рассказал, что делать, если пропал голос

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Медицинской высшей школы РГСУ, лор-хирург Константин Добрецов рассказал «СЭ», что делать, если пропал голос.

«Главное правило: когда пропал голос, нужно молчать. Если у нас болит рука, мы ее прижимаем к себе и не трогаем. То же самое и с голосовым аппаратом. При потере голоса необходимо дать ему покой», — пояснил специалист.

Как отметил Константин Добрецов, чаще всего голос пропадает на фоне воспаления, то есть из-за ОРВИ. «Это называется острый ларингит. Инфекция чаще вирусная, иногда бывает и бактериальная. Голосовые складки отекают, краснеют и перестают смыкаться. У человека пропадает голос. Такое состояние длится около недели. Достаточно помолчать несколько дней (лучше семь), и голос восстанавливается», — подчеркнул врач.

Ускорить выздоровление не поможет полоскание горла, мало эффективны и различные спреи. Лучше всего в этой ситуации работают ингаляции с лекарственными веществами и такие процедуры у лор-врача, как вливания в гортань. «Можно использовать и различные противовирусные и нестероидные противовоспалительные средства, по назначению врача — антибиотики. Важно не применять паровые ингаляции, только компрессорные и ультразвуковые. Недопустимы в этот период крепкий алкоголь и острая пища», — предупредил Константин Добрецов.

Если голос пропал на фоне психоэмоциональных и физических перегрузок, необходима консультация не только лор-врача, но и невролога. «Кроме того, важно обратить внимание, если голос стал хриплым, осиплым на фоне общего нормального состояния. Это может быть начальными проявлениями рака гортани. В этом и любом другом случае, если пропал голос, лучше не заниматься самолечением, чтобы избежать хронического воспаления и развития опухолей», — заключил Константин Добрецов.

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