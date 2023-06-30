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Сегодня, 20:25

Врач рассказал, чем опасны пруды с утками

Ана Горшкова
Корреспондент
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Профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук, специалист по гигиене Сергей Гильденскиольд рассказал Life, что лучше всего для купания подходят государственные пляжи, проверенные санитарно-эпидемиологической службой, обустроенные и со штатом спасателей.

В каких водоемах не стоит купаться:

1. В первую очередь нужно избегать купания вблизи животноводческих ферм или частных хозпостроек: вода рядом с ними часто заражена.

2. Также не стоит окунаться в водоёмы с заросшими берегами и «цветущей водой»: в жару это идеальная среда для размножения микроорганизмов (возбудителей энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита А и других).

3. В непроточных водоемах, особенно тех, где гнездятся утки и много водных моллюсков, можно подхватить церкариоз — паразитарное заболевание.

«Вначале церкариоз проявляется как зуд и крапивница: в местах проникновения под кожу церкариев (гельминтов водоплавающих птиц) возникают припухлость, покраснение (при этом кожа сильно чешется), затем появляются волдыри. Среди других симптомов церкариоза — повышение температуры (до 38 градусов), головокружение, бессонница. Зудящие места нельзя расчесывать, так как есть опасность занести другую инфекцию», — сказал Гильденскиольд.

Чтобы предотвратить заражение, перед купанием в подозрительных водоёмах врач советует смазать все открытые части тела репеллентами. В составе средства должны быть дибутилфталат или диметилфталат.

Как обезопасить себя от паразитов и инфекций при купании в море, реке, пруду и озере:

1. Следите, чтобы вода не попадала в уши и глаза.

2. После купания обязательно освежитесь под душем или примите ванну, чтобы смыть с себя соль, водоросли, мельчайшие частицы песка и содержащиеся в воде микроорганизмы.

3. Во время гигиенических процедур применяйте дезинфицирующие мыло или гель. Это поможет избежать воспаления и заражения инфекцией. Особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом.

4. Не купайтесь с любыми животными, даже домашними, если они не привиты, — можете заразиться от них.

Источник: https://life.ru/p/1590302
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