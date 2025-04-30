Врач рассказал, чем опасна холера и как от нее защититься

Несколько дней назад в Подмосковье зафиксировали завозной случай холеры. Инфекцию привез турист из Индии. В связи с этим врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какую опасность скрывает холера и как от нее защититься.

«Холера — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Оно приводит к серьезному обезвоживанию организма и в тяжелых случаях привести к летальному исходу», — отметил эксперт.

По его словам, одна из главных опасностей холеры — способность быстро распространяться в условиях нехватки чистой питьевой воды и санитарии. Инфекция передается через загрязненные продукты питания и воду, что особенно актуально в странах и регионах с плохими условиями жизни. Поэтому доктор рекомендует быть особенно внимательным к вопросам гигиены и правилам безопасного водопользования.

«Существуют современные вакцины, которые обеспечивают защиту на протяжении определенного времени. Вакцинация особенно рекомендована для людей, отправляющихся в регионы с повышенным риском заражения, например, в некоторые страны Азии, Африки и Индия», — подчеркнул медик.

Кроме того, Сахаров напомнил о необходимости соблюдать простые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты и овощи, кипятить или фильтровать воду перед употреблением, а также избегать употребления сырых или недоваренных морепродуктов. Сахаров уверен, что соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения и защитить здоровье.