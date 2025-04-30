Стиль жизни
Врач рассказал, чем опасна холера и как от нее защититься
Здоровье

30 апреля, 17:10

1 мин.

Врач рассказал, чем опасна холера и как от нее защититься

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Стакан воды
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Несколько дней назад в Подмосковье зафиксировали завозной случай холеры. Инфекцию привез турист из Индии. В связи с этим врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какую опасность скрывает холера и как от нее защититься.

«Холера — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Оно приводит к серьезному обезвоживанию организма и в тяжелых случаях привести к летальному исходу», — отметил эксперт.

По его словам, одна из главных опасностей холеры — способность быстро распространяться в условиях нехватки чистой питьевой воды и санитарии. Инфекция передается через загрязненные продукты питания и воду, что особенно актуально в странах и регионах с плохими условиями жизни. Поэтому доктор рекомендует быть особенно внимательным к вопросам гигиены и правилам безопасного водопользования.

«Существуют современные вакцины, которые обеспечивают защиту на протяжении определенного времени. Вакцинация особенно рекомендована для людей, отправляющихся в регионы с повышенным риском заражения, например, в некоторые страны Азии, Африки и Индия», — подчеркнул медик.

Кроме того, Сахаров напомнил о необходимости соблюдать простые меры предосторожности: тщательно мыть фрукты и овощи, кипятить или фильтровать воду перед употреблением, а также избегать употребления сырых или недоваренных морепродуктов. Сахаров уверен, что соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения и защитить здоровье.

Что такое болезнь Х.«Болезнь Х»: будет ли новая пандемия XXI века
Советы и рекомендации
Ученые предупредили о возможной эпидемии кори в России

  • Niko McCowrey

    Задорожная, эту инфу студенты медико-профилактического факультета 5 курса на экзамене по инфекционным болезням обязаны знать. В медколледжах тоже изложенное преподают. Негоже на ерунду отвлекать к.м.н. с высшей категорией.

    30.04.2025

    Ученые предупредили о возможной эпидемии кори в России

    Takayama

