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Врач рассказал чем опасен пилинг рыбками
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Врач рассказал об опасности, которую скрывает модная спа-процедура

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Пилинг рыбками
Фото TMSK/istockphoto.com
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Кандидат медицинский наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявил, что пилинг рыбками, который часто встречается на побережье, опасен для здоровья.

По его словам, такая спа-процедура чревата заражением различными инфекциями, например, золотистым стафилококком.

«Аквариумы и сами рыбки не стерильны. Они могут разносить инфекцию. Например, у людей с ранками или царапинами на коже есть высокий риск заразиться золотистым стафилококком, который вызывает воспаления», — отметил доктор.

Медик подчеркнул, что в процессе размножения золотистые стафилококки выделяют токсин. Он накапливается и вызывает рвоту, диарею, а также боль в животе. Кроме того, стафилококковая инфекция может привести к сепсису.

«Если вы решили попробовать такую сомнительную спа-процедуру, обязательно посмотрите, нет ли у вас ранок или царапин. А после пилинга рыбками тщательно вымойте руки и ноги», — заключил эксперт.

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