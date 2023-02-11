Врач Доротенко: «УЗИ помогает в ранней диагностике опухолевых заболеваний, когда нет жалоб»

Специалист ультразвуковой диагностики и врач высшей квалификационной категории Александр Доротенко рассказал, что УЗИ помогает в ранней диагностике опухолевых заболеваний.

«Важный момент в медицине — профилактика заболеваний. А с помощью УЗИ и маммографии [происходит] ранняя диагностика опухолевых заболеваний на доклиническом уровне, когда даже нет клинических проявлений (жалоб) у пациентки. По окончании исследования уже готов точный диагноз — что это за процесс или образование в молочной железе. Ультразвуковое заключение готово, врач-маммолог определяет метод лечения — чем и как лечить», — сказал врач Life.ru.

По словам врача, женщинам старше 40 лет важно не забывать и про маммографию.

На современных аппаратах она не оказывает лучевого воздействия на организм. Эти два метода исследования дают полное представление о молочных железах у человека, подчеркнул врач.