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Сегодня, 20:45

Врач Доротенко: «УЗИ помогает в ранней диагностике опухолевых заболеваний, когда нет жалоб»

Иван Шитик
Корреспондент
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Специалист ультразвуковой диагностики и врач высшей квалификационной категории Александр Доротенко рассказал, что УЗИ помогает в ранней диагностике опухолевых заболеваний.

«Важный момент в медицине — профилактика заболеваний. А с помощью УЗИ и маммографии [происходит] ранняя диагностика опухолевых заболеваний на доклиническом уровне, когда даже нет клинических проявлений (жалоб) у пациентки. По окончании исследования уже готов точный диагноз — что это за процесс или образование в молочной железе. Ультразвуковое заключение готово, врач-маммолог определяет метод лечения — чем и как лечить», — сказал врач Life.ru.

По словам врача, женщинам старше 40 лет важно не забывать и про маммографию.

На современных аппаратах она не оказывает лучевого воздействия на организм. Эти два метода исследования дают полное представление о молочных железах у человека, подчеркнул врач.

Источник: https://life.ru/p/1558009
Здоровье
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