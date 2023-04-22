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Сегодня, 19:30

Врач рассказал, чем грозит высокий уровень тестостерона у мужчин

Мария Гусева
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Врач-андролог Артур Богатырев рассказал, к каким последствиям может привести увеличение уровня тестостерона.

«Тестостерон — главный половой гормон, отвечающий за сохранение мужского здоровья, — цитирует Life.ru Богатырева. — Как повышение, так и дефицит этого гормона может негативно сказаться на здоровье мужчины, поэтому всем мужчинам необходимо регулярно отслеживать его уровень, а при выявлении отклонений от физиологической нормы принимать незамедлительные меры для их устранения».

По словам врача, если для повышения уровня тестостерона мужчина бесконтрольно принимал анаболические стероиды, у него могут возникнуть заболевания печени. Также могут возникнуть онкологические заболевания, в частности рак предстательной железы. Еще одним последствием могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Увеличение тестостерона может грозить нарушением половой функции (деторождения), также может возникнуть бесплодие.

Также могут появиться резкие перепады настроения. Мужчина с завышенным тестостероном излишне агрессивен, импульсивен в поведении, изменчив в настроении. Также у таких мужчин наблюдается гипертрофированное половое влечение, что впоследствии может привести к импотенции. Еще одним побочным эффектом может стать облысение.

Источник: Life.ru
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