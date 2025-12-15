Врач раскрыл главный секрет долголетия

Если проводить регулярную профилактику, можно предотвратить многие заболевания и существенно увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал врач-хирург Эльвин Гусейнов в беседе с Lenta.ru.

Врач утверждает: главный секрет долголетия кроется в здоровом образе жизни. По словам хирурга, избыточный вес оказывает колоссальную нагрузку на организм, увеличивая риск болезней сердца. Также специалист призвал россиян бросить курить: уже через год после отказа от обычных и электронных сигарет почти в два раза снижается риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперт советует уделять внимание правильному питанию и физическим нагрузкам: «Когда вы двигаетесь, кровь циркулирует активнее, сосуды работают, поддерживается их эластичность. Благодаря этому снижается вероятность развития тромбозов, варикоза и атеросклероза. Ходьба, плавание, бег, простая зарядка идеально подойдут в любом возрасте».