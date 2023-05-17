Врач предупредила об опасных последствиях приема холодного душа

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с порталом «Москва-24» рассказала, что холодный душ может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы. По ее словам, холодная вода способна вызвать спазм сосудов, из-за которого резко повысится давление и может произойти инсульт или инфаркт. «Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт», — предупредила Татьяна Романенко.

Также холодная вода способна привести к переохлаждению. «Может быть насморк, бронхит или какое-то другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей», — заключила врач.

Ранее мы рассказывали, что будет, если месяц каждое утро принимать холодный душ.