Врач предупредила об опасности недосыпа

Обилие работы и желание все успеть часто приводит к сбитому режиму и хроническому недосыпу. Многие уверены, что такой распорядок не несет за собой серьезных последствий. Но на деле все наоборот. В беседе с NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова рассказала о необходимости качественного восстановления.

«Хронический дефицит сна, менее семи часов для взрослого, — мощный фактор риска преждевременной смертности на 12-13% по сравнению с нормой семи-восьми часов. Недосып действует как тихий провокатор и ускоритель основных заболеваний», — считает специалист.

По словам эксперта, сбитый режим и отсутствие должного отдыха вредит иммунной системе. Это также повышает частоту возникновения инфекций и снижает эффективность прививок.

Врач заключила: здоровый сон служит основой успешного лечения и предупреждения хронических заболеваний.