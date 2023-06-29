Врач предупредила, что загар снижает иммунитет

Врач-косметолог, дерматолог Диана Искужина рассказала «СЭ», почему загар вреден не только для красоты кожи, но и для здоровья в целом. «Загар — крик кожи о помощи. Красивый бронзовый цвет, который проявляется после солнечных ванн, на самом деле, защитная реакция организма. Для него это стресс, который снижает иммунитет. Поэтому при многих аутоиммунных заболеваниях пребывание под открытыми лучами солнца запрещено», — пояснила специалист.

Особенно в южных странах Диана Искужина порекомендовала использовать солнцезащитные кремы, обновлять их нужно каждые 2 часа и даже чаще. «После пребывания на солнце максимально увлажните и напитайте кожу. Для этого хороши средства с пантенолом, алоэ вера, маслом ши, авокадо. Чтобы справиться с оксидативным стрессом нужны антиоксиданты: витамины С и Е, флоретин, феруловая кислота, ниацинамид и другие. Они будут бороться со свободными радикалами и препятствовать старению», — заключила эксперт.

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