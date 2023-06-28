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Сегодня, 14:20

Врач предупредил, сколько сигарет в день могут привести к раку

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Рука ломает сигареты.
Фото Freepik/freepik

Автор курсов по микрохирургии, лечению лимфедемы и реконструктивной хирургии, врач-исследователь Сеченовского университета Марк Габриянчик рассказал «СЭ», сколько сигарет в день могут привести к раку. «Рак легких — главная причина смерти от онкологии во всем мире, а употребление табака — основной фактор его развития. От злокачественных новообразований в легких ежегодно умирает больше пациентов, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых», — предупредил специалист.

Как отметил Марк Габриянчик, по сравнению с женщинами, мужчины курят больше сигар и трубок, делают более продолжительные затяжки и оставляют более короткие окурки, что потенциально имеет более высокий риск развития рака легких. На вопрос, сколько сигарет в день может привести к онкологии, специалист ответил, что все индивидуально и зависит от механизмов защиты организма и многих других факторов. «Чтобы определить, как курение влияет на организм конкретного человека, нужно количество выкуриваемых пачек сигарет в день умножить на стаж курения в годах. То есть, если вы выкуриваете по одной пачке в течение 30 лет, то ваш индекс курения равен 30. В группу повышенного риска рака легких входят люди с индексом 30 в возрасте от 55 до 80 лет или начавшие курить не более 15 лет назад», — пояснил врач.

Марк Габриянчик также обратил внимание на то, что курение вызывает различные заболевания полости рта и пародонтологические проблемы увеличение глубины карманов, потеря альвеолярной кости, подвижность зубов, поражения полости рта, изъязвления, галитоз и окрашивание зубов. «Среди онкологических заболеваний головы и шеи чаще всего заболевают раком губы и ротовой полости. Не существует безвредного уровня потребления сигарет. Даже курение от одной до трех сигарет в день повышает риск рака головы и шеи», — подчеркнул специалист.

По словам Марка Габриянчика, не стоит надеятся на случай. Курение не только значительно повышает риск развития онкологии, но и уменьшает продолжительность жизни, играя одну из ключевых ролей в возникновении не менее страшных сердечно-сосудистых заболеваний. «Бросайте курить уже сейчас! Опытные врачи помогут вам справиться с зависимостью. Главное — изъявить желание», — резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали, как защитить себя от рака.

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