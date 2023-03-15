Врач предупредил об опасности некоторых конфет для детей

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем ТГ-канале призвал родителей не покупать детям конфеты «Чупа-чупс». По словам специалиста, они содержат очень опасное вещество. «В составе «Чупа-чупса» присутствует карминовая кислота, которую добывают из насекомых. Она может вызвать отек верхних дыхательных путей и кожную аллергию», — предупредил токсиколог.

Также Михаил Кутушов отметил, что «Чупа-чупс» содержит очень много сахара. Из-за его избытка возникает диатез и кариес, нарушается обмен веществ, появляется лишний вес, как следствие ожирение и диабет.

Ранее мы рассказывали о том, какие опасные добавки встречаются чаще всего на этикетках продуктов.