Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:05

Врач предупредил об опасности некоторых конфет для детей

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леденцы на палочке.
Фото Freepik/freepik

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем ТГ-канале призвал родителей не покупать детям конфеты «Чупа-чупс». По словам специалиста, они содержат очень опасное вещество. «В составе «Чупа-чупса» присутствует карминовая кислота, которую добывают из насекомых. Она может вызвать отек верхних дыхательных путей и кожную аллергию», — предупредил токсиколог.

Также Михаил Кутушов отметил, что «Чупа-чупс» содержит очень много сахара. Из-за его избытка возникает диатез и кариес, нарушается обмен веществ, появляется лишний вес, как следствие ожирение и диабет.

Ранее мы рассказывали о том, какие опасные добавки встречаются чаще всего на этикетках продуктов.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
Польза и вред
0
Читайте также
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, что будет, если тренироваться во время простуды и гриппа
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости