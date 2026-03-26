Врач предупредил об опасности бесконтрольного приема БАДов и витаминов

В интервью радио Sputnik врач Семен Гальперин отметил, что весенний упадок сил не всегда связан с нехваткой витаминов, а самостоятельное лечение аптечными препаратами может серьезно навредить здоровью.

Медик пояснил, что избыток питательных веществ так же опасен, как и их недостаток. Бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к гипервитаминозу. Он, в свою очередь, вызывает интоксикацию организма и аллергические реакции. Гальперин подчеркнул, что в современном обществе настоящий авитаминоз встречается довольно редко.

Врач отметил, что нельзя назначать себе добавки без необходимости. Единственным основанием для их приема должен быть лабораторный анализ крови, который подтверждает дефицит того или иного элемента. Однако есть исключения из этого правила: по словам Гальперина, витамин D рекомендуется принимать всем людям круглый год, а фолиевая кислота особенно полезна женщинам при планировании беременности и в первые ее сроки.