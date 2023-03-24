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Сегодня, 18:20

Врач предупредил об одежде, которая может вызвать гипертонию

Ольга Стрельникова
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Женщина в тесных джинсах.
Фото Freepik/lookstudio

Врач-физиотерапевт Аркадий Харламов рассказал, что тесная и слишком облегающая одежда может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности к гипертонии. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

По словам эксперта, одежду нужно покупать по размеру, не рассчитывая на то, что похудеете через месяц. «Так делать нельзя. Это может сильно навредить здоровью», — заверил он. Аркадий Харламов отметил, что длительное ношение одежды, которая меньше, чем нужно, может привести к нарушению циркуляции крови в сдавливаемых частях тела. Это связано с тем, что в верхних слоях мышц есть сеть капилляров, кровеносных и лимфатических сосудов, которые питают клетки и выводят из тканей продукты метаболизма. «В спокойном состоянии эти сосуды вмещают в себя часть крови и лимфы. Но если сильно сдавить некоторые участки тела тесной одеждой, то кровь и лимфа перейдут из пережатых периферических вен в центральные отделы кровеносной системы, увеличив тем самым нагрузку на сердце и, как следствие, артериальное давление», — предупредил физиотерапевт. Поэтому людям, уже столкнувшимся с гипертонией такую одежду носить опасно.

Также не стоит носить зимой узкие джинсы-скинни даже здоровым людям — они нарушают кровообращение и теплообмен, что с большой вероятностью может стать причиной цистита.

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Мода
Польза и вред
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