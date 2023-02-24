Врач Праведников рассказал, как заподозрить у себя эрозию пищевода

Врач-эндоскопист Павел Праведников рассказал, как заподозрить у себя эрозию пищевода и каковы его основные симптомы.

«Механизм развития заболевания прост: не смыкается нижний пищевой сфинктер (клапан между пищеводом и желудком), в результате чего происходит заброс содержимого из желудка в пищевод. На фоне заброса содержимого происходят воспалительные изменения в слизистой оболочке пищевода, которые и называются эрозией. Основным симптомом заболевания является изжога, когда у человека из-за давления на брюшную полость содержимое желудка попадает в пищевод. При этом, если вас мучают неприятные ощущения после еды, нужно немедленно обратиться к врачу», — приводит «Life.ru» слова Праведникова.

Также врач назвал основные причины возникновения эрозии пищевода.

«За последние пять лет резко выросло количество пациентов с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Среди причин — неправильное питание, образ жизни и другие факторы внешней среды. При направлении врача-гастроэнтеролога на гастроскопию важно не откладывать и пройти процедуру вовремя, чтобы вовремя поймать болезнь и начать лечение», — добавил он.