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Сегодня, 20:00

Врач Праведников рассказал, как заподозрить у себя эрозию пищевода

Алина Савинова
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Врач-эндоскопист Павел Праведников рассказал, как заподозрить у себя эрозию пищевода и каковы его основные симптомы.

«Механизм развития заболевания прост: не смыкается нижний пищевой сфинктер (клапан между пищеводом и желудком), в результате чего происходит заброс содержимого из желудка в пищевод. На фоне заброса содержимого происходят воспалительные изменения в слизистой оболочке пищевода, которые и называются эрозией. Основным симптомом заболевания является изжога, когда у человека из-за давления на брюшную полость содержимое желудка попадает в пищевод. При этом, если вас мучают неприятные ощущения после еды, нужно немедленно обратиться к врачу», — приводит «Life.ru» слова Праведникова.

Также врач назвал основные причины возникновения эрозии пищевода.

«За последние пять лет резко выросло количество пациентов с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Среди причин — неправильное питание, образ жизни и другие факторы внешней среды. При направлении врача-гастроэнтеролога на гастроскопию важно не откладывать и пройти процедуру вовремя, чтобы вовремя поймать болезнь и начать лечение», — добавил он.

Источник: https://life.ru/p/1560920
Здоровье
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