Врач поделилась народным методом лечения суставов
Врач общей практики с 25-летним стажем Любовь Маслихова на портале SustavLive.ru рассказала, как можно укрепить суставы. «Определенные виды болезней костно-суставной системы начинаются с нарушений хрящевой ткани и ее деформации. Желатин для суставов и хрящевой ткани — лучшее восстанавливающее средство», — заявила специалист.
В числе прочих рецептов врач порекомендовала желатиновый напиток с медом. Чтобы его приготовить, нужно вечером залить одну чайную ложку сухого желатина 100 мл холодной воды и оставить разбухать до утра. Утром добавить к получившейся массе 100 мл теплой воды и ложку меда, тщательно размешать и выпить. Курс приема длится три месяца по схеме: 10 дней употребления, 10 дней перерыва.
Ранее мы рассказывали, как сохранить суставы здоровыми.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!