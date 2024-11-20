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Врач по ЛФК объяснила, как избавиться от сутулости
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Врач по ЛФК объяснила, как избавиться от сутулости

Мария Задорожная
Автор
Софья Федосова
Врач по лечебной физкультуре
Девушка делает упражнение на спину
Фото Poike, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач по лечебной физкультуре Софья Федосова рассказала об основных причинах появления сутулости и методах ее лечения.

По ее словам, к развитию сутулости приводят малоподвижный образ жизни, неправильная организация рабочего места и недостаток физической активности.

«Мы живем в эпоху современных технологий, что часто приводит к тому, что люди проводят много часов за компьютером, наклоняясь к экрану, а это негативно сказывается на осанке», — отметила специалист.

Доктор подчеркнула, что сутулость может вызывать не только дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем, такие как боли в спине, головные боли, а также ухудшение функций внутренних органов.

«Важно понимать, что исправление осанки — это не мгновенный процесс. Необходимо сочетать различные методы, чтобы добиться видимого результата», — добавила врач.

Одним из первых шагов в борьбе с сутулостью станет осознание самой проблемы и коррекция поведения.

«Я рекомендую пациентам следить за осанкой во время работы, делать регулярные перерывы и разминаться. Даже простые упражнения на растяжку могут существенно помочь улучшить состояние мышц спины и шеи», — продолжила Федосова.

Для более эффективного решения проблемы сутулости, врач предложила следующие методы:

  • Упражнения на укрепление мышц спины. Классические упражнения, такие как «супермен», подъемы корпуса и плоские отжимания, помогут укрепить спинные мышцы, что важно для поддержания вертикального положения тела.

  • Растяжка груди и плеч. Растягивающие упражнения помогают расслабить напряженные мышцы, которые приводят к сутулости. Самый простой способ растянуть их — прислониться к дверному проему и слегка натянуть плечи назад.

  • Эргономика рабочего места. Нужно скорректировать свое рабочее пространство. Клавиатура должна находиться на уровне локтей, а монитор — на уровне глаз. Важно создать удобные условия для работы, чтобы избежать лишних перегрузок.

  • Специальные тренировки. Важно посещать занятия лечебной физкультуры или йоги. Они направлены на осознание тела и помогают выработать привычку держать спину прямо.

«Сутулость — это не только физическая проблема. Психологический аспект также немаловажен. Уверенность в себе и правильная осанка идут рука об руку. Начиная работать над собой сегодня, вы делаете шаг в сторону здоровья и благополучия завтра», — заключила врач.

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