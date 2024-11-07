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Врач по ЛФК объяснила, чем опасна вальгусная деформация колена
Здоровье

Сегодня, 20:00

2 мин.

Врач по ЛФК объяснила, чем опасна вальгусная деформация колена

Мария Задорожная
Автор
Софья Федосова
Врач по лечебной физкультуре
Мужчина держится за колени
Фото dragana991, iStock
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Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о потенциальных рисках, связанных с вальгусной деформацией колена, о способах профилактики и лечения недуга.

Вальгусная деформация колена — это нарушение, при котором колени наклоняются внутрь, создавая неестественный угол между бедром и голенью. Это может привести к перегрузке суставов.

К признакам недуга специалист отнесла:

  • изменение формы колена — колени наклоняются внутрь, при этом расстояние между ступнями увеличивается;

  • боль и дискомфорт в коленях во время физической активности или при длительном стоянии;

  • ограничение подвижности суставов, особенно после отдыха;

  • повышенная утомляемость и дискомфорт в нижних конечностях после ходьбы или стояния;

  • неестественная походка из-за неправильной оси движения;

  • проблемы с обувью — быстрое изнашивание обуви с наружной стороны.

«В результате повышается риск возникновения артрита и других заболеваний суставов, а также могут возникать боли в коленях, повышенная утомляемость, и даже проблемы со спиной и бедрами», — отметила эксперт.

По словам врача, вальгусная деформация не только ухудшает качество жизни, но и может привести к серьезным последствиям в будущем. Если не уделять достаточного внимания этой проблеме, со временем может произойти деформация суставов, что потребует более сложного вмешательства, вплоть до хирургического, добавила доктор.

Для предотвращения деформации и ее последствий важна физическая активность и правильная коррекция положения ног.

«Рекомендую регулярные занятия лечебной физкультурой, которые помогают укрепить мышцы вокруг колена и улучшить его стабильность. Также важно следить за своим весом и обувью, избегать слишком высоких каблуков, чтобы снизить нагрузку на суставы», — пояснила Федосова.

В конце разговора Федосова посоветовала всем, кто замечает у себя признаки вальгусной деформации, обратиться к специалистам. Ведь ранняя диагностика и вмешательство могут предотвратить более серьезные проблемы в будущем.

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