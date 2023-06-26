Врач перечислила 8 причин сделать обследование печени

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что желтизна, зуд и «печеночные ладони» — повод проверить печень.

«В первую очередь это желтушность кожи и слизистых оболочек. Это один из самых важных симптомов болезней печени и связан с повышением уровня билирубина крови. Также должен насторожить кожный зуд, возникающий при холестатических заболеваниях печени и связанный с задержкой желчных кислот. Такой зуд, как правило, носит распространенный характер, чаще отмечается в ночное время. Еще один признак — пятнистое покраснение ладоней и стоп, возникающее за счет избытка эстрогенов, так называемые печёночные ладони. Для женщин может быть характерно нарушение менструального цикла, а для мужчин — гинекомастия, отметила Тимощенко. Значительное увеличение живота в объеме из-за скопления жидкости называется асцит. Он возникает при далеко зашедших заболеваниях печени на стадии цирроза. Ощущение тяжести в области правого подреберья также возникает за счет увеличения размеров печени. К признакам болезни органа относятся выраженная слабость, повышенная утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам. Диспептические симптомы: снижение аппетита, тошнота, вздутие, запоры, плохая переносимость жирных продуктов», — приводит слова Тимозенко Life.ru.