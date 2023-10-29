Врач перечислил виды рака, которые передаются по наследству

Существует несколько видов онкологии, которые могут передаваться от поколения к поколению. О них изданию «Вечерняя Москва» рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин.

«Синдром Линча является одним из наследственных заболеваний, которое может привести к развитию рака в разных органах. Он может возникнуть в кишечнике, желудке, мочевом пузыре, матке, яичниках или даже в головном мозге. Вероятность развития онкологии также может варьироваться», — утверждает эксперт.

В качестве примера онколог приводит злокачественные новообразования в кишечнике, наследственная вероятность их развития — 75%, в матке — более 30%. В остальных органах процент развития незначительный.

Из-за мутации генов BRCA существуют также риски развития рака груди, толстой кишки и яичников. Однако среди всех больных раком молочной железы только 5% получили это заболевание по наследству, объясняет доктор.

Еще одно наследственное заболевание — синдром Ли-Фраумени. Его могут диагностировать еще в раннем возрасте. При таком диагнозе в 40% случаев онкологическое заболевание передается по наследству.

Также врач отметил, что по наследству может быть получена опухоль почки или нефробластома. Однако чаще всего встречается онкология, вызванная аномалиями развития плода еще в утробе матери.